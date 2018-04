El presidente de la Comunidad Campesina de Jatucachi, del distrito de Pichacani, provincia y región de Puno, Tomas Medina Mamanchura, manifestó que su persona y otros comuneros de la referida jurisdicción fueron denunciados por el ex alcalde del centro poblado de Titire Abdul Ramos Mamani, quien habría interpuesto la denuncia ante la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción de Moquegua.Los dirigentes puneños fueron denunciados por los delitos de usurpación de funciones y malversación de fondos destinados para el censo nacional del pasado año 2017. “El fiscal archivo la denuncia, puesto que no había los medios probatorios, sin embargo este supuesto alcalde de Titire (Abdul Ramos) apeló a la decisión”, indicó.Considero que esta denuncia estaría en trámite para intimidar a los dirigentes y comuneros que vienen defendiendo los territorios de la región de Puno, que colindan con la región Moquegua. “nosotros no vamos a temer a estas denuncias, seremos firmes con nuestra posición”, acotó.