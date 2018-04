El Tribunal Constitucional podría decidir hoy si concede o no el hábeas corpus interpuesto por la defensa del ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia , quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía los investiga por los presuntos US$3 millones irregulares que habrían recibido de la empresa constructora Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011.Fuentes de Perú21 en el Tribunal Constitucional indicaron que el caso está en la agenda de hoy del pleno, pero aclararon que ello no significa que este jueves se tenga una decisión final. Ya en dos ocasiones anteriores, y pese a estar en el programa del día, los jueces no abordaron el recurso planteado.Lo que buscan los abogados de Humala y Heredia es que el tribunal anule la orden de prisión que pesa sobre la ex pareja presidencial desde julio del 2017 y, de esta manera, puedan afrontar en libertad el proceso que se les sigue.El fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, manifestó en los últimos días que esperan que el TC “respete” la decisión del Poder Judicial y mantenga detenidos al citado matrimonio.“Son nueve jueces los que han intervenido en toda la secuela de la decisión de declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva (contra Humala y Heredia)”, sostuvo Vela.En diálogo con Perú21, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, indicó que “se debe revertir la arbitraria prisión preventiva” que recae sobre sus patrocinados.“La prisión se sostiene de algo que fue inventado por los fiscales, un peligro de fuga que nunca existió; cada día en prisión cuenta”, manifestó Pedraza.(Peru21)