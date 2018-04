Desde muy temprano, un grupo de docentes viene acatando el paro de 24 horas convocado por los dirigentes del SUTE de la región Puno, lo cual se cumple de forma parcial en la región. Y con bloquea de algunas vías en la ciudad de Puno.Desde las 6 de la mañana, un grupo de docentes cerraron la carretera Puno – Juliaca, en el sector de Alto Puno, mientras que en el sur de la ciudad, Salcedo, también fue bloqueado la vía que conduce hacia las provincias y distritos del sur.Sin embargo, a partir de las 7:30 de la mañana, los agentes de la Policía, procedieron con el desbloqueo de las vías mencionadas, por lo que ahora, las unidades vehiculares circulan con ciertas restricciones.En tanto, en las provincias de la región, el transporte y comercio es con total normalidad. Aunque en Juliaca, los docentes agremiados al SUTE manifestaron que se congregarán a las 9 de la mañana para una protesta en la plaza de Armas y en el parque Cholo.Mientras que en Puno, a partir de las 9 de la mañana, los maestros de la zona sur de la región, se congregarán en Salcedo para una movilización hasta la plaza principal de la capital de la Región.Silencio de dirigentePara el consejero regional por Puno, Walter Paz Quispe Santos, el silencio del secretario general del Sute–Puno, César Hugo Tito Rojas, respecto a la solicitud de la destitución del reciente designado director regional de educación de Puno Maximiliano Cornejo Turpo desdice de muchas cosas.“Este dirigente tuvo una reunión muy cercana con el actual director de educación y de pronto se guardó silencio y ya no se dice nada respecto a su destitución y eso no me parece, hay que ser coherentes como dirigentes, espero que piensen mejor y reflexione”, dijo el también fiscalizador.De otro lado, lamentó que una vez más no se haya convocado a Sesión Extraordinaria de Consejo Regional de Puno, a pesar de los múltiples pedidos pendientes por atender y los diferentes problemas por solucionar.