La bancada de Fuerza Popular definirá el próximo martes 10 su posición respecto al pedido de reestructuración de la Comisión de Ética .El vocero alterno del bloque, Héctor Becerril, aseguró que hay disposición de su bancada para conversar con otras agrupaciones políticas y llegar a entendimientos. No obstante, no quiso anticipar si estarían dispuestos a ceder la conducción del grupo, como han planteado algunos sectores.“Ética siempre ha sido una comisión muy sensible, lo que se necesita es buena voluntad de todas las organizaciones, tienen que analizarse todas las posibilidades para llegar a entendimientos, así como estamos no vamos a llegar a nada”, sostuvo.Mientras tanto, su colega Juan Carlos Gonzales reiteró que su renuncia a la presidencia de la comisión responde a un tema “estrictamente personal”. “Doy un paso al costado, en aras de la continuidad del trabajo técnico de la comisión”, manifestó.(Peru21)