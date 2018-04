Puno: Exdecano del Colegio Médico considera que se debe reactivar el consejo regional de la salud

El ex decano del Colegio de Medico del Perú – Consejo Regional Puno, Jorge Ysaac Lopez Tejada, lamento que a puertas de terminar la actual gestión regional aún no se haya activado el Consejo Regional de la Salud, “esto no funciona por intereses del gobierno regional y de la Dirección Regional de Salud, ya que se verían limitados en muchas cuestiones, puesto que el control y fiscalización serian exigentes e incidentes”, dijo.



Manifestó que desde este consejo se debería promover políticas publica de la salud y proyectos de inversión pública orientados a los diversos problemas del sector. Refirió que el referido consejo regional debería estar integrando por el gobierno regional, dirección regional de salud, colegios profesionales del sector, fuerzas armadas, iglesia católica, sociedad civil organizada y no organizada además de otros sectores.



Replicó que estos entes deben también tomar decisión respecto a las acciones que se promueven en el sector salud. Incisito que en Puno deben formularse políticas públicas propias de la región. Finalmente, agregó y lamento que en esta gestión regional una vez más se haya trabajado improvisadamente.