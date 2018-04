Frente a las cuestionadas designaciones que realizó el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani; el consejero regional por Puno, Walter Paz Quispe Santos, indicó que próximamente presentarán una denuncia a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, debido a que la autoridad regional estaría aprovechando y abusando del poder que tiene, incumpliendo normas establecidas, como: la Ley de carrera pública magisterial que estipula que para ser director regional se debe tener la cuarta y la quinta escala magisterial, sin embargo el director actual tendría la segunda escala magisterial.Lamentó que el gobernador regional, no esté cumpliendo con el compromiso asumido en consejo regional, para que no designe en cargo importantes a funcionarios censuradas, una clara muestra sería el actual director regional de salud y educación en la región de Puno.Asimismo, reveló que ayer arribaron los consejeros de Cusco al consejo regional de Puno, a plantear la creación de la mancomunidad entre Puno y Cusco, en el territorio puneño de Chilliwa donde los cusqueños ya invadieron alrededor 47 mil kilómetros de territorio puneño, donde no habrían sido invitados los consejeros de oposición.Frente a esta situación, aseguró que emitieron una ordenanza regional, señalando que mientras no se aclare y resuelva los problemas limítrofes con el Cusco, no puede establecerse ninguna mancomunidad, lo que al parecer se pretende desconocer.“Y de manera que si están ahí…seguramente habrá una reunión informativa entre los consejeros de Cusco y la consejera delegada, quien no tiene facultad de tomar decisiones en nombre de los consejeros”, dijo Quispe Santos.