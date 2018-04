Alberto Fujimori declaró en exclusiva para Canal N sobre su estado de salud y reveló que tenía un tumor en el pulmón. "Felizmente, los marcadores tumorales están normales. Debo estar en observación cada cuatro meses", manifestó el ex mandatario.Estas declaraciones las brindó a su salida del hospital Neoplásicas, en el distrito de San Borja.Como se recuerda, Alberto Fujimori fue internado el pasado 28 de marzo en la Clínica Centenario por problemas de deshidratación. El ex presidente fue dado de alta el pasado 30 de marzo tras permanecer tres días bajo observación de los médicos.El ex mandatario también se refirió a la situación política actual, especialmente sobre la división entre sus hijos Keiko y Kenji Fujimori."En estos momentos hay una cierta discrepancia (entre Keiko y Kenji), pero al final esto se va a aclarar, particularmente en las acusaciones que se le hace a mi hijo", declaró a América Noticias.(Peru21)