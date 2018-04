Puno: Alcaldes de centros poblados amenazan con medida de protesta contra alcalde

Publicado el dia martes 10 de abril del 2018 a las 07:11

Un grupo de alcaldes de centros poblados de la provincia de Puno, ayer en horas de la mañana se constituyeron en los exteriores de la oficina del alcalde provincial de Puno, para exigir la transferencia presupuestal que esta normado en la Ley Nro. 27972.



“En el año 2015 hubo el compromiso de la autoridad municipal con realizar estas trasferencias económicas, sin embargo hasta la fecha el alcalde no ha cumplido su palabra, tampoco ha cumplido la norma”, indicó Jaime Eloy Mamani Mamani, presidente de la AMUCEP provincial Puno.



No descartó que en los siguientes días emprendan una serie de acciones de protesta contra la actual autoridad municipal provincial de Puno. Estimó que por centro poblado les correspondería alrededor de 300 soles para la operación y mantenimientos de las motocargas que fueron otorgados a las municipalidades de centros poblados para el recojo de los residuos sólidos.



Eloy Mamani, recordó que son alrededor de 66 centros poblados que esperan la transferencia presupuestal. Finalmente, replicó que los alcaldes menores se sienten burlados por la autoridad provincial, puesto que no ha cumplido con sus compromisos.