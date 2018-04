No son dos, sino más de cuatros discotecas nuevas que se habrían abierto en todo el trayecto de la Avenida Costanera de la ciudad de Puno. El regidor Marco Quintana Valdez, dijo que tiene previo conocimiento sobre el particular y que estas están ubicadas en las intersecciones del Jirón Candelaria, Jirón Carabaya y otros puntos de esta ciudad.Al ser interrogado sobre estas nuevas discotecas abiertas en la última semana, simplemente dijo que es un trabajo de fiscalización de la Subgerencia de Actividades Económicas de la Municipalidad Provincial de Puno. Increíblemente justificó la inoperancia de la referida subgerencia indicando que no tiene la logística para realizar los trabajos que correspondan.Marco Quintana, señaló que recién solicitarán un plan que permita erradicar y controlar el funcionamiento y la apertura de nuevas discotecas en la ciudad de Puno.Sobre el intento de violación a una menor de edad, reportado el último fin de semana, en las intersecciones del Jirón Candelaria con la Avenida Costanera de la ciudad de Puno, el regidor Quintana Valdés, tranquilamente dijo que el incremento de estos locales de diversión generan siempre este tipo de situaciones (violaciones).Agregó que la subgerencia competente deberá emprender acciones que sólo controlen el funcionamiento de estas discotecas, haciendo caso omiso al pedido de los vecinos que reclaman a gritos el cierre definitivo de los mismos.