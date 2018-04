El último enfrentamiento de parte de comuneros de Sulca del distrito de Marangani provincia de Canchis región Cusco, ocurrido el miércoles 04 de abril, dejó al menos cinco personas heridas en la comunidad de Chillihua. Este hecho motivó para que hoy se convoque a una reunión multisectorial en Puno.El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, señaló que la reunión se llevará en la Prefectura Regional y contará con la participación de la Subgerencia Regional de Demarcación Territorial, Oficina de la Secretaría de Prevención de Conflicto de la PCM, la Oficina de Prevención del Conflicto del Ministerio del Interior y otros.Recuerda que este suceso es un problema de bastante tiempo, donde las autoridades competentes no han generado acciones concretas. “En el fondo no se ha acelerado trámite demarcación territorial Puno – Cusco” indican.Aclaró que aún no es considerado un conflicto social, pero se tiene en observación. “se debe tener mayor dato y análisis para que se pueda registrar un conflicto” indica.Por otro lado, señaló que la Subgerencia de Demarcación Territorial es la oficina técnica que debe resolver un conflicto por demarcación, pero la Oficina de Prevención del Delito del Gobierno Regional es el coordinador y llamado para resolver el problema.