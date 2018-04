Puno: Denuncian que el director de la Red de Salud Melgar no implementa proceso de reestructuración

Bautista Tito Sánchez, integrante de la junta transitoria de trabajadores de la red de salud Melgar, lamentó que al momento no se haya implementado las observaciones de la Contraloría General de la Republica, Órgano de Control Institucional y asesoría legal de la Dirección Regional de Salud, cual es la apertura de Procedimientos Administradores Sancionadores contra funcionarios y trabajadores involucrados en diversos actos de corrupción.



Entre las denuncias interpuestas esta los procesos de reasignaciones irregulares, pago por servicios no existentes, pago de bonos indebidos, entre otros casos. Como trabajadores de la red de salud, dijo que vienen exigiendo al titular de la dirección la implementación de la reorganización y las conclusiones de los órganos de control.



De la misma forma, recordó que en el 2017 se ha emitido una ordenanza regional para la reorganización y reestructuración de la red de salud Melgar, además de algunas resoluciones; sin embargo a la fecha no se ha implementado ninguna medida.