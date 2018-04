Puno: 16 familias del barrio Mendoza de Platería piden al alcalde distrital construcción de un proyecto de agua

Publicado el dia lunes 16 de abril del 2018 a las 13:04

Wily Garabito, poblador del distrito de Platería, lamentó que a pocos días de celebrar un aniversario distrital (25 de abril) el barrio Mendoza donde habitan 16 familias hasta la fecha no cuentan con servicio de agua potable.



Entre la población más afectada se encuentran 24 niños que pertenecen a una institución educativa inicial que se encuentra instalada en el lugar. “Son 24 niños sin agua” reiteró.



A consecuencia de la carencia del servicio, los padres de familia no saben cómo preparar los alimentos, y muchos de ellos traen desde sus viviendas.



Precisó que el alcalde municipal cuando era candidato se comprometió a ejecutar un proyecto, sin embargo no cumple.