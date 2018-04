Puno: Este fin de semana en reunión definirían la distribución del terreno de Exsenati

Publicado el dia martes 17 de abril del 2018 a las 07:39

Luego de que en sesión de consejo el gobernador regional y los consejeros determinaron entregar los terrenos de exsenati a EsSalud, el mismo que aún no se define, Lucio Rodríguez Melo, gerente de la Red Asistencial ESSALUD Puno, refirió que a pesar de que se realizó las medidas y el saneamiento del terreno, se habría pedido de que el Gobierno Regional de Puno, tome nuevamente las medidas para conocer las condiciones del terreno, el estudio culminaría en la presente semana y el fin de semana sostendrán una reunión donde deben definir la distribución del terreno.



“Nosotros no tenemos problemas en compartir el terreno con los artesanos, pero ustedes saben que bienes nacionales determina la distribución de terrenos del estado, es decir prácticamente del Gobierno Regional a gente que tiene inversión, y nosotros tenemos una inversión de más de 15 mil dólares”, dijo Rodríguez Melo.



Aclaró que los artesanos no tienen ningún proyecto de inversión, solo pretenderían ocupar dos galpones que dejo exsenati, lo que sería un obstáculo y un atraso para el progreso de la industria de salud.



Lamentó que los obstáculos para la entrega de terreno, estén afectando directamente a los cientos de pacientes renales, oncológicos quienes esperan la construcción de la clínica oncológica, maternidad de Puno, la clínica renal, la clínica geriátrica, la mejora del laboratorio, crear el banco de sangre y la anatomía patológica.