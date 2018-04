Puno: Aseguran que más del 95% de alcaldes no han priorizado proyectos ambientales

Publicado el dia martes 17 de abril del 2018 a las 07:42

Para el titular de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Edson Pizarro Rojas, más del 95% de autoridades distritales, entre provinciales de la región de Puno no le asignan ningún presupuesto para proyectos ambientales, “lamentablemente las autoridades no le están dando la importancia al tema ambiental, a pesar de los múltiples problemas ambientales que existen en la región de Puno”, indicó



Ante esta situación, dijo que para el jueves de la presente semana se ha programado realizar el seminario “presupuesto participativo y proyectos ambientales en la región de Puno”, del cual participarán los representantes del CONECTAMEF, alcaldes distritales y provinciales de la región.



Aguas residuales, residuos sólidos y otros de impacto negativo al ambiente serán los temas de prioridad en el referido evento. Pizarro Rojas, recalcó y enfatizó que en los últimos tres años, las autoridades distritales y provinciales no han presentado ningún proyecto ambiental en el presupuesto participativo del Gobierno Regional de Puno.