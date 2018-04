Puno: Ganadores de Procompite 2015 amenazan con protestas contra Gobierno Regional

Publicado el dia miércoles 18 de abril del 2018 a las 08:51

Mediante un memorial, dirigido al gobernador Regional Juan Luque, 11 organizaciones productoras, ganadores de Procompite 2015, dan ultimátum para que cumplan con el cofinanciamiento de sus planes de negocios, caso contrario emprenderán una medida de lucha.



Juan Mendoza Ali, coordinador del plan de negocios de la Asociación flor de Café Pacaysuso Sandia, refirió que están cansados de los compromisos que asumen los funcionarios de la entidad regional, pero hasta la fecha no se tiene nada concreto a puertas de culminar la actual gestión.



Lamentó que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Economía no atiendan a los 11 planes de negocios de las diferentes provincias, entre ellos: Sandia, Azángaro, Lampa y otros.



“El gobernador regional, Juan Luque, está burlándose de los planes de negocio, eso no preocupa a nosotros, la Asociación Flor de Café Pacaysuso Sandia hemos pedido la implementación de despulpadoras motorizadas, “motowarañas”, secador guardiola, entre otros…eso no fue capricho de nosotros, ha sido una convocatoria licitada”, dijo



Precisó que el presupuesto que deben de asignar es 131 mil 710 soles, a ello suma el aporte de la contrapartida de la organización sería de 50 mil 812 soles.