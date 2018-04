Puno: Estudiantes piden mayor celeridad en el proceso de reestructuración del ISTP de Yunguyo

Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Publico Yunguyo, actualmente continúan exigiendo la celeridad del proceso de reestructuración administrativa del referido centro superior de estudios. Según argumentan no habría las buenas relaciones entre los docentes y estudiantes, informó Gumersindo Romero Cruz, consejero regional por la provincia Yunguyo.



De la misma forma, recordó que hace un mes atrás se ha conformado una comisión de reestructuración, pero que a la fecha no habría avances significativos. Además, refirió que el especialista de educación superior de la Dirección Regional de Educación de Puno, en reiteradas oportunidades visito el centro de estudios, no dando ninguna solución al problema y a la petición de los estudiantes.



Finalmente, señaló que pedirán una vez más al Consejo Regional de Puno, exhortar en el cumplimiento del acuerdo regional que establece la reestructuración administrativa del referido instituto superior. Agregó que los estudiantes plantean la reubicación y rotación de los docentes con otros institutos superiores.