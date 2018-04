Homenaje a los valerosos comandos Chavín de Huántar

Publicado el dia sábado 21 de abril del 2018 a las 07:21

Al conmemorarse 21 años de la Operación Chavín de Huántar, familiares de los comandos Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, recuerdan con cariño su sacrificio por la paz de todos los peruanos durante el rescate de los 72 rehenes del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).



“Esta operación ha sido tan importante, no solamente en el ámbito familiar o personal, sino a nivel nacional. Nos dio la pacificación, por eso en parte, sufrí la pérdida de un padre, pero he ganado un héroe”, afirmó Valeria Valer, hija del coronel Juan Valer “Las personas mueren cuando son olvidadas”, enfatizó.



Diana Jiménez Chávez, hermana del capitán Raúl Jiménez, le expresó su eterno agradecimiento por haberse inmolado por el país.



“Su misión en la vida fue generar la paz, fue uno de los soldaditos que mandó Dios para emplear su vida y todos sus recursos para darnos una gotita de la paz que hoy tenemos. Lo quiero mucho y le agradezco por todo lo que ha hecho”, dijo emocionada.



Por su parte, los compañeros de armas de ambos héroes, quienes también participaron en la exitosa misión de rescate, no dudan en afirmar que, si tuvieran que volver a ingresar a un recinto tomado por terroristas, lo harían con orgullo. (Andina)