Puno: Vecinos del barrio Miraflores evalúan emprender acciones de protesta

Publicado el dia sábado 21 de abril del 2018 a las 07:34

Oscar Barraza, presidente del Barrio Miraflores de Puno, lamentó que al momento los representantes de la Municipalidad Provincial de Puno, no hayan atendido el pliego de reclamos de los vecinos, cual es el fortalecimiento del muro de contención que fue declarado en riesgo por la oficina de defensa civil y está ubicado en la sexto y séptima cuadra del Jirón Piura que colinda con la Avenida Circunvalación de esta ciudad.



Recordó que anteriormente había múltiples compromisos, sin embargo en la última semana han recibido por respuesta que no hay presupuesto y que dichos trabajos no les compete. Ante esta situación, dijo que mañana domingo tomaran algunas acciones contra la autoridad municipal.



De la misma forma, dijo que una de los temas de prioridad en la asamblea del Barrio Miraflores será el tema de seguridad. Plantearan el desarrollo de algunas actividades económicas, cuyos ingresos permitan implementar algunos sistemas de seguridad.