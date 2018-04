El presidente de la República Martín Vizcarra aseguró que no se ha reunido con la lideresa de Fuerza popular , Keiko Fujimori , como algunos afirman. Así lo aclaró en una entrevista con CNN en Español.Sobre la continua confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, el mandatario afirmó que "si seguimos en esa ruta, vamos directo al precipicio"."Así como va el respaldo de las fuerzas políticas del Congreso, si no hay un cambio, la tendencia es a desaparecer y todos por ese instinto de supervivencia tendremos que cambiar las formas de una guerra sin cuartel, de todos contra todos", dijo el mandatario en diálogo con Andres Oppenheimer.SOBRE CORRUPCIÓN DE ODEBRECHTMartín Vizcarra dijo que ningún peruano está orgulloso de que los cuatro últimos presidentes del Perú tengan problemas con la justicia debido al caso de la constructora brasileña Odebrecht ."Eso es malo. Tener a los últimos cuatro presidentes peruanos con problemas de la justicia no es motivo de orgullo. Es una llamada de atención que incluso, si la máxima autoridad no ha trabajado de forma honesta también pasa por la justicia", dijo el mandatario.REFORMAS POLÍTICAS%u200BMartín Vizcarra también adelantó que le plateará al Congreso de la República algunas reformas políticas con la finalidad de mejorar la gobernabilidad y equidad entre los poderes del Estado.Entre las propuestas que están trabajando son "discutir la conveniencia del voto preferencial, corregir el concepto de la cifra repartidora y analizar la conveniencia de la bicameralidad". (Peru21)