Puno: Pescadores artesanales rechazan la intromisión del Proyecto Especial Truchas Titicaca

Publicado el dia lunes 23 de abril del 2018 a las 07:33

Los productores agremiados a la Federación de Pescadores Artesanales de la región de Puno, actualmente rechazan que el Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) haya decidido ejecutar proyectos para la recuperación de especies nativas en el lago Titicaca, “el PETT ha ejecutado un proyecto de recuperación del pejerrey y el suche; sin embargo ningún pescador artesanal ha sido beneficiado, no hay resultados”, indicó Alfredo Alave Curasi, presidente de la referida organización.



Replicó que no están de acuerdo con la intromisión del PETT en la implementación y ejecución de proyectos orientados a la recuperación de las especies nativas. “Esta institución tiene malos precedentes, la anterior semana nos hemos informado que el PETT ha firmado un convenio con la DIREPRO (Dirección Regional de la Producción) para el repoblamiento de especies nativa y nosotros no estamos de acuerdo”, señaló.



Finalmente y desde la organización que preside dijo que emitirán un pronunciamiento con respecto a las acciones que viene emprendiendo el Proyecto Especial Truchas Titicaca, puesto que esta entidad estaría haciendo un mal uso de los recursos económicos transferidos al sector.