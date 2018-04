Hace 5 días Hermógenes Zamata Mamani, presidente del Comité de Lucha de la carretera Nuñoa – Macusani, dijo que un acta firmada por ronderos mostrando su rechazo al proyecto minero Santo Domingo no tenía validez, además de que se estaba actuando políticamente; por ello Percy Quispe presidente de las rondas, dijo que el dirigente pretende deslegitimar el acuerdo.El rondero recordó que el 16 de abril se llevó un encuentro distrital de Nuñoa, donde participaron 49 bases que representan a diferentes comunidades. “La minera no va a poder ingresar todavía, porque es acuerdo de toda la asamblea” señaló.Rechazó que su participación y decisión como rondero sea a intereses políticos, pero no descarta presentarse a las elecciones municipales al indicar “or ahora no estoy en ese proyecto (participación en elecciones), ahora soy representante de las rondas campesinas” dijo.Además dijo que hasta la fecha no han recibido alguna propuesta de consulta previa por parte de MINSUR, por el contrario acusó a algunos dirigentes de traicionar los acuerdos al prestar voluntad de apoyar a la empresa.Por último dijo que los representantes de la empresa vienen condicionando la voluntad con apoyo de medicamentos, kids escolares para estudiantes y maestros. “Muchos pobladores están comprometidos hasta con un panetón” dijo.Por su parte Viviano Vilca Vilca, poblador dijo que la representante de la Cooperativa Huaycho María Barragan está involucrada en apoyar a la empresa minera, ya que inclusive se especula que procedió a la venta de un terreno de la cooperativa en Jarapampa.