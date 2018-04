Con gran júbilo, José Paniahua Nuñez, conocido cariñosamente como JOSPANI, en la víspera recibió una condecoración a la orden del Instituto Americano de Arte de Puno. El reconocimiento se hizo en el Club Kuntur.El saludo y la entrega del honor estuvieron a responsabilidad del presidente de la institución Edwin Loza.“Amigo, ex presidente se merece continuar el legado de los antepasados” dijo dirigiéndose a Jospani, haciéndole llegar el agradecimiento por su aporte a la literatura de Puno.En tanto el poeta José Paniahua, con una salud poco quebrantada, dijo que no quiso faltar al homenaje y viajó desde Lima para su reconocimiento.El literato, en su discurso evocó recuerdos con grandes personajes de los que ha compartido su vida. No olvida a artistas del instituto como Simón Valencia, Florentino Sosa, Francisco Montoya. Poetas como Dante Nava. Ente los intelectuales a Cuentas Ormachea.Indica que su estadía en el Instituto Americano de Arte lo ha formado, y lo ha llevado a diferentes lugares del mundo y nuestro país.Dijo finalmente: “soy un granito de arena en la montaña de intelectuales que tiene Puno; un granito de arena que tiene la suerte de haber recorrido el mundo y tener grandes amigos”.Cabe recordar que ayer, el instituto americano, celebró su 77 aniversario de creación. Estuvieron autoridades como el director Regional de Educación Puno, el director de la Dirección Desconcentrada de Relaciones Exteriores y de demás instituciones.