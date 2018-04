Puno: Consejeros reiniciarían sus labores legislativas la segunda semana del mes de mayo

Publicado el dia miércoles 25 de abril del 2018 a las 07:13

¡El colmo!. La segunda semana del mes de mayo de este año se reiniciarían las labores legislativas en el consejo regional de Puno, informó la delegada Zaida Ayde Ortiz Vilca. Según refirió la mayoría de los consejeros participaran de las actividades programados por los aniversarios de los diferentes distritos de la región de Puno.



“La mayoría de los consejeros regionales ya han solicitado sus hojas de viaje para los trabajos de fiscalización, igualmente las comisiones están trabajando los diferentes pedidos, por tanto vamos a tener que reprogramar la sesión extraordinaria”, expresó la también representante de la provincia de Lampa.



De la misma forma, lamentó la actitud de sus colegas, quienes el pasado jueves no retornaron a la sesión extraordinaria del Consejo Regional, tras el cuarto intermedio aprobado por el mismo pleno.



“Es lamentable, en las sesiones los consejeros hacen sus pedidos y ellos mismos no asisten a las sesiones, el reglamento interno tiene un vacío, no obliga la asistencia a las sesiones extraordinarias, tampoco hay sanciones”, indicó.