Para el consejero regional por la provincia de San Román, Roger Apana Quispe, el actual movimiento regional “Proyecto de la Integración Para la Cooperación – PICO” está completamente desintegrado, puesto que desde el inicio de la presente gestión regional estuvo dividido, “yo no sé de qué estamos hablando, para mí el PICO ya no existe”, acotó el fiscalizador.De la misma forma, dijo que como secretario general del referido movimiento político pudo evidenciar que nunca hubo sesiones de trabajo de los militantes y simpatizantes del proyecto político, “lamentablemente todo estuvo fragmentados, fue un gobierno de amigos”, indicóTambién, dijo que desconoce a los actuales precandidatos que en algunos casos ya habrían anunciado que participaran de las próximas elecciones regionales y municipales 2018. “dicen que hay una nueva directiva, no lo sé, pero si fuese así solamente desearle todas las suertes”, agregó.