Puno: Aperturarán un proceso administrativo disciplinario en contra de la sub gerente de obras

Publicado el dia jueves 26 de abril del 2018 a las 07:26

Luego de conocerse que la subgerente de obras públicas y mantenimiento de vías, quien fue vista paseando en horario de oficina, el sub gerente de personal de la Municipalidad Provincial de Puno, Ernesto Yunca Callomamani, refirió que tras incurrir en una falta administrativa, enviaron un informe al secretario técnico de procesos administrativos y disciplinarios para que inicien con la investigación y se aperture un proceso administrativo disciplinario.



Reconoció que la funcionaria de manera recurrente estaría cometiendo dicha falta incumpliendo sus labores encomendadas, a quien se le exhortó a respetar el horario de trabajo, el mismo que no fue tomado en cuenta.



Precisó que su trabajo de la funcionaria es eminentemente de oficina y campo, por lo que no sería necesario implementar papeletas, lo que habría sido aprovechado. No descartó que el gerente de ingeniería municipal podría separar a la trabajadora cuestionada.