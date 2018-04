Puno: Cometemos los mismos errores de hace 138 según Juan Carlos Oganes director de película Gloria del Pacífico

Publicado el dia viernes 27 de abril del 2018 a las 07:07

Sin lugar a duda la película Gloria del Pacífico ha dejado un espacio lleno de sentimiento patriótico en Puno. Juan Carlos Oganes director y productor nos recuerda que después de 1880 tras la Guerra con Chile, la actitud de nuestras autoridades poco ha cambiado.



“La película es una auto crítica, tras ver que 138 años después cometemos los mismos errores” dijo, al tiempo de precisar que hace falta un pensamiento de peruanos que estén orientados al desarrollo de la mano con nuestro prójimo.



En una gira nacional de tres años y 5 meses llevando consigo su producción, el cineasta señala que mucha gente en el poder, prefiere que la población se distraiga en aspectos que nada tienen que ver con la identidad y nuestro desarrollo, al referirse a su trabajo de cine nacionalista.

“Hay personas de poder prefiere que las personas no tengan mucha identidad, amor por la tierra, para que sean muy fáciles de manejar” dijo.



Pide a la población que, no contando con el apoyo de autoridades tomen conciencia de nuestra realidad para poder encaminar el desarrollo del Perú.



Por último lamentó que empresas privadas de nuestro país no apoyen a un cine nacionalista, como referencia la Guerra del Pacífico, ya que temen que pueda despertar un sentimiento nacionalista y rechacen de por sí sus productos.



Cabe precisar que la película la Gloria del Pacífico es parte de una trilogía. Juan Carlos Oganes, indica que hay una segunda parte denominado Campaña de Lima y Breña con Andrés Avelino Cáceres y la tercera una precuela de la Campaña Marítima con Miguel Grau. “Lo que vieron es sobre la campaña de Sur: Tacna, Arica y Francisco Bolognesi” dijo.