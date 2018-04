Hugo Muñoz Guerra, ex Concejero Regional por la Provincia de Melgar, manifestó que el Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, debe pedir disculpas a su llegada a la región por el problema limítrofe con la región Moquegua.“Han invadido prácticamente mutilándonos el espacio de Puno y nosotros nos hemos dejado como unos inocentes y hay que rechazarlo mañana. Debe pedir disculpas y ser más imparcial. No se trata de favorecer estando en el poder”, sostuvo el ex funcionario.En otro momento sustentó que este problema se debe a que los gobiernos regionales de nuestra región, no supieron llegar a las zonas fronterizas, en tanto se debe desconocer los proyectos realizados por la Región Moquegua en la zona fronteriza con Puno.Por su parte Ignacio Gutiérrez Humpiri, ex presidente de las 4 zonas de Juliaca, mencionó que el presidente Vizcarra es considerado como una persona no grata para la región, por lo que la sociedad debe pronunciarse a su llegada a la región, programado para hoy.