La ministra de Salud, no convenció en cómo combatir la anemia en la región, solo atinó a decir que esta situación continúa debido a que no se hace un buen uso de los micronutrientes.Además indicó que para combatir la anemia, es necesario la participación de varias instituciones, quienes deben conformar un comité multisectorial.Por otro lado la ministra de Salud, dio alcance de que se tiene programado un presupuesto de 38.7 millones de soles para iniciar la construcción del Hospital Regional Manuel Nuñez Butron, sin embargo no establecen fechas para su construcción.Asimismo señaló que están trabajando de manera conjunta con 11 establecimientos de la región sobre la formulación del expediente técnico.