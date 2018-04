El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, calificó de fructífera la reunión de las autoridades locales con las autoridades del nivel central, Presidente de la República y ministros de las diferentes carteras ministeriales, quienes arribaron ayer a la región de Puno para participar del muni-ejecutivo y otras actividades.Destacó la priorización de proyectos de inversión pública para las 13 provincias de la región; sin embargo no precisó qué proyecto se ejecutará en la provincia de Puno. Como se sabe el presidente Martin Vizcarra anunció la ejecución de más de 190 millones de soles en Proyectos de Inversión Pública (PIP) para las 13 provincias.Cabe precisar que dentro de este primer paquete de proyectos presentados al mandatario nacional no está el proyecto de la costanea sur, pero la autoridad municipal adelantó que esta unidad será transferida al Ministerio de Vivienda y Construcción para su ejecución mediante el Programa Nacional Nuestras Ciudades.Agregó que el 4 de noviembre de este año el presidente de la republica recién anunciaría el inicio de la construcción del Hospital Regional Manuel Núñes Butrón de Puno.De otro lado, el alcalde de Puno, se mostró seguro que el actual Presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo no intervendrá en el proceso de delimitación territorial Puno – Moquegua, “yo le creo, él es el mandatario de la nación y ha demostrado que está actuando con total transparencia”, indicó la autoridad municipal.193 MILLONES PARA OBRASAyer 14 ministros de estado acompañaron al presidente de la República Martin Vizcarra a la región Puno. Junto al gobernador regional y alcaldes provinciales en la Isla Taquile acordaron la transferencia de 193 millones de soles para este año.Estos acuerdos previstos en el primer Muni Ejecutivo, en un primer momento se acordaron la trasferencia de 64 millones de soles. Mientras que los proyectos identificados a través del respaldo a municipios suman 54 millones de soles. “Estamos hablando todo para el presupuesto del ejercicio fiscal presupuestal del año 2018” dijo.Adicionalmente a ello, según la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas han firmado un decreto supremo que permite utilizar 73 millones de soles en Puno a través de FONIPREL.