Sí habrá reunión. El presidente del Congreso, Luis Galarreta , adelantó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el presidente de la República Martín Vizcarra podrían mantener una conversación en el futuro y el premier César Villanueva no descartó la posibilidad.En diálogo con Agenda Política, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), sugirió que la reunión entre la lideresa naranja y el mandatario podría ser después de 28 de julio."Esa es una posibilidad que todavía no tiene fecha ni cuándo. Pero está dentro de la política que queremos seguir de diálogos en todos los niveles y obviamente el deber político es importante en la medida en que nosotros creemos que el país para que pueda desarrollarse y traer inversiones al país necesita estabilidad política", dijo César Villanueva.Para César Villanueva "no hay apuro" entre el diálogo de ambas figuras políticas. Pues en estos momentos están más concentrados en seguir las directrices políticas del Estado para solucionar los retrasos.Además, recalcó que existe "la misma intencionalidad de diálogo con todos los principales líderes de partidos políticos a aquellos que están representados en el Congreso".Perú 21.