Alberto Otárola , abogado del ex mandatario Ollanta Humala , declaró en RPP que “un ex presidente nunca deja de hacer política”, dejando abierta la posibilidad de que retome sus actividades tras ser excarcelado, probablemente hoy.“Siempre expresará, en el momento adecuado, su preocupación por los más pobres, que es lo que siempre ha tenido dentro de su perspectiva política”, indicó.Además, refirió que su defendido está indignado con la demora en su liberación e invocó al Poder Judicial dar curso a la notificación del Tribunal Constitucional. “Él espera que mañana (hoy) pueda obtener su libertad”, manifestó.Otárola también informó que gestionó la presencia de un notario en la Diroes, donde se encuentra recluido Humala, y en el Anexo del Penal de Mujeres, que aloja a la ex primera dama, para que quede constancia de que ambos siguen detenidos. “Eso nos va a servir para interponer una denuncia penal”, acotó.(Peru21)