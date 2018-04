Tras la llegada del mandatario de la Nación a la Región Puno y la designación presupuestal de 193 millones de soles; el consejero por la provincia de Puno, Walter Paz Quispe, responsabilizó al gobernador regional, Juan Luque Mamani, por la falta de proyectos de desarrollo.En comunicación con Onda Azul Noticias, la autoridad regional señaló que tras la iniciativa de la ordenanza del proyecto Cordillera, se planteaba promover proyectos en diversos sectores priorizando zonas de frontera.Sin embargo, también indicó que en vista de que el gobernador no aprobó dicha iniciativa en la actualidad dificulta el desarrollo de posibles proyectos en bien de la Región; reiterando que no fue aprobado porque no soy militante de su partido.