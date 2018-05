Presidente de Corea del Sur: “Donald Trump puede tener el Premio Nobel”

Publicado el dia martes 01 de mayo del 2018 a las 07:12

El presidente de Corea del Sur , Moon Jae-in, no expresó importancia a la posibilidad de recibir el Premio Nobel de la Paz por la histórica reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Moon señaló que su homólogo estadounidense, Donald Trump , puede llevarse el reconocimiento en su lugar.



“El presidente Trump puede tener el Premio Nobel. Todo lo que necesitamos (en Corea del Sur) es la paz”, respondió Moon a la viuda de Kim Dae Jung, ex presidente surcoreano (1998-2003), quien lo felicitó y deseó que obtuviera este galardón. Cabe recordar que en 2000, Kim recibió el Nobel por su papel en la primera cumbre intercoreana con el ex líder de Corea del Norte, Kim Jong-Il.



En tanto, Trump sugirió que su reunión con Kim Jong-un se realice en la Casa de la Paz, ubicada en la zona desmilitarizada que divide a las Coreas. El estadounidense indicó que este lugar “sería más representativo, más histórico”.(Peru21)