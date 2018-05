La anunciada reunión entre el presidente Martín Vizcarra y la ex candidata Keiko Fujimori enfrentó a congresistas de las bancadas de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular.Juan Sheput, vocero alterno del oficialismo, refirió que la lideresa de FP “tiene urgencia de reunirse con el jefe de Estado”, ya que –dijo– ha perdido varios puntos en las encuestas y “desea limpiar su rostro” ante la opinión pública. “Ahí su necesidad de dialogar porque si sigue en este plan, podría perder la inscripción en los comicios de 2021”, agregó a Perú21.El legislador acusó al fujimorismo de ser “los responsables de esta crisis política” y recordó que si “antes era (Pedro Pablo) Kuczynski el que necesitaba reunirse con ella, ahora es Keiko quien lo necesita”.Además, saludó que el presidente del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva, haya señalado que dicho encuentro sería luego del 28 de julio. “Luis Galarreta no se tuvo que anticipar (sobre dicha reunión) porque no es vocero de la bancada, sino presidente del Congreso”, alegó.CONTESTANA modo de respuesta, la legisladora fujimorista Karla Schaefer aseveró que su colega oficialista “ha perdido objetividad”, ya que “un acercamiento entre Keiko y Vizcarra es positivo para el país”.“A mí (Sheput) se me ha caído, ha perdido seriedad, incluso su actitud con el mismo presidente Vizcarra al momento de asumir fue terrible. Que los líderes políticos se reúnan es un signo de madurez”, detalló a este diario.Schaefer insistió en que Sheput, “en lugar de estar criticando, debería servir de mediador para facilitar otras citas con representantes de otros partidos”. “De repente se ha quedado picón porque quería un fajín”, alegó.PIDE MESURAMás temprano, Daniel Salaverry, vocero de FP, declaró en Pasos Perdidos del Congreso que aún no se ha fijado una fecha para el diálogo entre el mandatario Vizcarra y su lideresa. “Lo que hay es una voluntad de los que queremos que las distintas organizaciones políticas puedan conversar con el presidente de la República, y tratar de armar una agenda”, añadió.(Peru21)