Puno: Exigen construcción de infraestructura de IEI que actualmente se encuentran abandonados

Publicado el dia martes 01 de mayo del 2018 a las 07:38

Alrededor de 08 presidentes de la ciudad de Juliaca, arribaron hasta el Gobierno Regional de Puno, exigiendo al gobernador regional la construcción de los jardines de dicha localidad, el pedido lo estarían realizando desde el año 2016 pero hasta la fecha no se cumple.



Ignacio Gutiérrez, presidente del comité de gestión de las 04 zonas de instituciones educativas iniciales, aseguró que a pesar de haber solicitado una audiencia con el gobernador regional, no fueron atendidos pero los funcionarios se comprometieron a atenderlos en una próxima audiencia y será comunicado en el transcurso de la semana con la fecha exacta, lo que debe concretarse debido a que están cansados de mecidas.



Precisó que actualmente son 08 los que están conformando el comité de gestión de instituciones educativas del nivel inicial de las 04 zonas de la ciudad de Juliaca.



Enfatizó que de no tener una respuesta oportuna emprenderán una movilización hasta Puno, para exigir a la autoridad regional la culminación de los estudios definitivos e iniciar con la construcción de las nuevas infraestructuras.