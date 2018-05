Puno: Hace dos semanas la población del distrito de Muñani no cuenta con servicio de agua

Publicado el dia miércoles 02 de mayo del 2018 a las 13:10

El presidente de la Central de Barrios del distrito de Muñani, Nicómedes Ticona Tipo, lamenta que hace más de dos semanas no cuentan con el servicio de agua potable.



Acusa al Consorcio Integral Muñani que ejecuta una obra de saneamiento de no tomar acciones de contingencia para abastecer el servicio de agua.



Señala que en fechas anteriores ocurrieron cortes del servicio, pero no trascendían por varios días, por ello pidió al alcalde del distrito dialogar con el consorcio para que sean atendidos con cisternas. “Somos dos mil usuarios afectados” señaló.



Por otro lado, pidió a la autoridad municipal que brinde un informe económico, ya que hace más de un año que no reciben una información.