El alcalde del distrito de Coata, Teófilo Belisario Belisario, dio a entender que, en el transcurso de esta semana, adquirirán una motobomba para la atención del servicio de agua potable.Cabe recordar que los pobladores de la zona urbana de este distrito de Coata, ayer protestaron en los exteriores de la municipalidad, exigiendo a la autoridad municipal inmediata solución, ya que desde agosto del 2017 no cuentan con el servicio elemental de agua.La autoridad municipal dijo que ayer conformaron una comisión para la adquisición de la motobomba en Juliaca. El precio cotizado se calcula en 12 mil soles. Descartó que sea de 25 mil soles como inicialmente informó.Agregó que averiado la motobomba hace ocho meses, acudieron a un técnico. El pago pactado para la reparación fue de 7 mil soles, pero se dio un adelanto de 3 mil soles. “Se ha hecho el mantenimiento del transformador y se adelantó 3 mil soles. Como no funciona, no se pagó” señaló.Actualmente los pobladores son atendidos con cisternas de agua, de forma interdiaria.