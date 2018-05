Puno: Expedientes recuperados vienen siendo ordenandos y clasificados en el Archivo regional

Publicado el dia jueves 03 de mayo del 2018 a las 07:32

Amelio Ademir Fuentes Flores, Director del Archivo Regional Puno, manifestó que durante estos días están ordenando y clasificando los expedientes recuperados, como: (planillas de pagos, resoluciones de nombramiento, actas de instituciones a cargo del entonces gobierno regional) todos del depósito de Salcedo, donde hallaron una buena cantidad de expedientes completamente abandonados.



Explicó que esto permitirá que los ex trabajadores del Gobierno Regional, CTAR, COR Puno, que laboraban desde hace 30 años ya pueden recuperar sus nombramientos, sus planillas de pagos para gozar de algunos beneficios.



Aseguró que una vez culminado dicho trabajo convocaran a los medios de comunicación para la inauguración del funcionamiento de los expedientes recuperados con la participación de la autoridad regional.



“La cantidad de los expedientes recuperados son incalculables, son miles y miles, desde hace 20 y 30 años, lo que estaban siendo comidos por los ratones en Salcedo, por el descuido de los ex presidentes regionales, quienes no tuvieron el interés de ordenar la región, solo se dedicaban a fierro y cemento”, dijo Fuentes Flores.



En otro momento, remarcó que hoy arribará la jefa nacional de registros, para capacitar durante una semana a más de 42 trabajadores del archivo regional, archivo intermedio, archivo histórico y la parte administrativa, quienes atienden a la población.