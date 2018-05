Los representantes del Ministerio Público, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno y Policía Nacional del Perú, cumplieron un recorrido en la Feria de la Alasita 2018, básicamente para ver el tema de seguridad en las instalaciones eléctricas, señalización, zonas de escape para casos de evacuación en casos de emergencia y sobre todo la prevención del delito de alteración de billetes en razón que se expenden billetes extranjeros y de nivel nacional, los que se verificaron a fin de que no tengan similares características de las originales.Marleny Urbina Herrera, fiscal Provincial de la Primera Fiscalía de Prevención de Delito de Puno, informó que dadas las recomendaciones anteriores a los comerciantes, durante el recorrido que realizaron no encontraron los billetes materia de decomiso en los puestos de venta, todos están con la consigna de poner sin valor legal, sin valor oficial, lo que ayuda a que los extranjeros no tengan confusión con los billetes originales.Asimismo en pocos puestos de venta encontraron la utilización de cables que no prestan garantías para conductores de electricidad, lo que fue observado por Defensa Civil, y fueron subsanados por los feriantes.LimpiezaA vísperas del día de central de la Feria de la Alasita 2018, el gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Puno, Juan Carlos Flores Cahuana, sostuvo que cumplieron con instalar contenedores de residuos sólidos en toda la avenida Floral, a fin de garantizar la limpieza, los que son monitoreados por un personal para que puedan ser retirados en la moto furgoneta.Asimismo la instalación de baterías de tres cuerpos (servicios higiénicos) estarían en el jirón Huaraz, el Parque a la Madre, avenida Floral con la avenida el Sol, Progreso con Floral, la avenida Costanera con Floral.Estimó que durante el desarrollo de la feria de la alasita habrá un incremento del 5% en la recolección de basura, ya que diariamente se recolecta 95 a 105 toneladas.