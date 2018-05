Mejoramiento de vía Huancané – Juliaca y contaminación de Ramis deben ser prioridad

Publicado el dia jueves 03 de mayo del 2018 a las 17:11

Arturo Coarite Huancan, ex dirigente del Frente de Defensa de Huancané, informa que en la provincia chirihuana tienen varios problemas básicos aún no resueltos.



Uno de los problemas que poco le interesa a las autoridades es el estado de la carretera Huancané – Juliaca, la misma que se encuentra en pésimo estado. “Pareciera que no hay transportistas. No protestan” dijo.



Asimismo pidió sensibilidad a los mineros y quienes hacen uso de la cuenca Ramis, por el estado de la cuenca, la misma que se encuentra en pésimo estado.



El rio Ramis, por el sector Coasia, el mismo que conecta con “Jahuira Jiwata”, recuerda que años anteriores los pobladores hallaban truchas y demás peces oriundos, sin embargo ahora refiere que se encuentran desechos de residuos sólidos.