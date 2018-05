La creación de una Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos en la región Puno, es prioridad para los diferentes gremios que forman parte de la Federación de Camélidos de Puno.Para ello, exigen que el gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, cumpla la Ordenanza Regional 011 y su modificatoria la 05 del 2015. Sin embargo, lamenta que no toma interés en su cuarto año de gobierno.En el caso de que no tome medidas para la ejecución de la dirección, David Casa, en representación de la Mesa de Trabajo de Camélidos Sudamericanos, señala que pedirán su vacancia por incapacidad moral.El representante de la mesa, especula que la posición que adopta el ejecutivo, es para seguir ejecutando PECSA a beneficio de personas allegadas a la gestión de Luque. “Han visto que ponen personal a su antojo” dijo.En tanto señala que PECSA, de acuerdo al artículo 28, 29 y 40 de la Ordenanza, debería pasar a la Dirección Regional de Camélidos, pero como no es implementado por el gobierno de Juan Luque, la misma continúa dependiendo del Gobierno Regional.Caso de que no apruebe dijo que acudirán al Consejo Regional que debe exigir al gobernador Juan Luque que cumpla en ejecutar la ordenanza regional.