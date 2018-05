Puno: Alto estrés podría ser el factor de la pareja que quitó la vida de su menor hijo en Yunguyo

Publicado el dia viernes 04 de mayo del 2018 a las 12:14

Debido a que una pareja integrada por Ramiro Mamani Mamani (19) y Diana Carolina Cori Luque (18), acusados de cometer un crimen en agravio de su pequeño hijo de sólo 10 meses; Manuel Rodríguez psicólogo de la Dirección Regional de Salud, presume que ha podido ser a consecuencia de un alto estrés.



“No necesariamente puede ser salud mental, a veces es consecuencia de un alto estrés o ansiedad” dijo el profesional, al tiempo de argumentar que la nueva convivencia familiar por falta de trabajo, no poder mantener al niño, los llevó a tomar la fatal decisión. “El hecho de tener un hijo implica responsabilidad” dijo.



Por ello, afirma que la comunicación en casa en fundamental, cuando se tiene un caso de embarazo no deseado en adolescentes.



Asimismo, señala que la juventud a los 18 y 19 años no garantiza una madures, por ello considera que es importante trabajar en la prevención de embarazos en adolescentes.



Ante hechos similares, en coordinación con las autoridades de la Dirección Regional del Programa Materno Neonatal, las gestantes ahora tienen que pasar por salud mental, ante hechos de violencia.



El programa implica que los establecimientos de salud evalúen con diferentes instrumentos la depresión, ansiedad, comportamiento de personas.



“Hubo intentos de suicidio. Hace unos meses hay esa directiva para hacer evaluación integral de la salud mental, hay que detectar los problemas” señaló. En tanto como estrategia de la Dirección Regional de Salud para identificar a los adolescentes que ocultan un embarazo, lo ideal es captarla en el primer trimestre.