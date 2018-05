La comisión Lava Jato del Congreso, que preside Rosa Bartra, decidió pasar a investigados a los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo por sus presuntos vínculos irregulares con la constructora brasileña Odebrecht , reveló el legislador Mauricio Mulder (Apra).En declaraciones a este diario, Mulder explicó que en total son "unas 200 personas entre jurídicas y naturales las que cambiaron su condición de testigos a investigados", solo el día de hoy, en el citado grupo de trabajo.En el caso del ex mandatario Kuczynski, según información proporcionada por Odebrecht al Congreso, cuando Kuczynski fue ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), su compañía realizó asesorías a la firma brasileña, por las que cobró, al menos, US$782 mil.De acuerdo con las pesquisas, el empresario contrató los servicios de la compañía de PPK, entre 2004 y 2007, en siete ocasiones para que lo asesore en los proyectos públicos de Olmos y la carretera Interoceánica Sur.En la comisión Lava Jato, a cargo de investigar las presuntas coimas que pagó la constructora brasileña a funcionarios peruanos, ya se encuentran en calidad de investigados Ollanta Humala, Nadine Heredia y la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.Al respecto, el congresista Mauricio Mulder (Apra) explicó que esta condición “no significa que hay una presunción de culpabilidad”.Asimismo, manifestó que en el caso del ex presidente García “no van a encontrar absolutamente nada”.Mauricio Mulder explicó que aún no se ha determinado si el alcalde de Lima, Luis Castañeda, será investigado en este grupo de trabajo porque primero se debe escuchar su versión. El burgomaestre había sido citado para hoy sin embargo no asistió y pidió la reprogramación de la diligencia.(Peru21)