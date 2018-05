El Congresista de la República por Puno, Moisés Mamani, negó ser presidente de la bancada puneña, “lamentablemente, a mí nunca me han invitado, cada congresista tiene su propio método de trabajar, yo quisiera que ustedes me pregunten cuantos proyectos de ley he presentado”, indicó.Admitió que actualmente todos los congresistas están desarticulados, “todos hacen sus cosas, algunos aprovechan sus medios para criticar y cuestionarnos, al final caritas vemos, corazones no sabemos”, narró el parlamentario.Sobre el pedido del cierre del Congreso de la República, dijo que el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene toda la potestad de cerrarlo, “lamentablemente la población ya no confía en sus congresistas, por unos cuatro o cinco congresistas estamos malmirados y dentro de esos yo estoy incluido”, indicó Moisés Mamani.El congresista puneño, lamentó que el fiscal lo esté investigado por haber destapado los actos de corrupción a nivel nacional.Finalmente y sobre su investigación por el presunto delito de lavado de activos, dijo que no tiene nada que temer. “A raíz de estas denuncias en mi contra, yo he destapado la corrupción, yo les digo a todos aquellos que estén haciendo las denuncian espero que tengan las pruebas, porque si no lo tiene madre mía la torta se volteara, yo hablo con pruebas”, expresó.