El presidente Martín Vizcarra reiteró su propuesta de retornar a la bicameralidad e insistió que explicará dicha medida al Legislativo. “Lo que sí dice la población, y con mucha razón, es que el Congreso hace mucho gasto. Entonces, se reduce la cantidad de congresistas y se da para senadores”, alegó en RPP TV a modo de explicar su proyecto.En tal sentido, refirió que “a veces se aprueban normas sin la reflexión correspondiente”. “Los cambios que planteamos no son para las elecciones de octubre, son para el 2021. Elecciones en que no vamos a participar”, añadió.Siguiendo con el tema electoral, el jefe de Estado también opinó sobre los proyectos de ley que dejarían fuera de carrera electoral a algunos candidatos. “Si yo planteo una norma electoral para bajarme tal o cual candidato, no es una buena norma”, precisó.PROYECTOS MINEROSEn referencia al proyecto minero de Tía María, el presidente Vizcarra puso de ejemplo a Canadá, país donde estuvo cuando fue embajador. “(Allá) la actividad minera ha generado progresos sin afectar toras actividades. Si se puede hacer en Canadá, porque no el Perú”.“Nosotros sí vamos a favorecer la inversión minera. Tía María hay que analizarlo porque las inversiones mineras dan desarrollo al país, pero hay que aclarar todas las dudas previas a la inversión, sobre todo a la población y como Estado hay que ir y aclarar las dudas”, agregó.GABINETE MINISTERIALVizcarra también indicó que el gabinete que preside César Villanueva tiene muchas coincidencias con él pese a que, dijo, hubo críticas sobre la procedencia ideológica de alguno de ellos. “Entre más busquen discrepancias, van a encontrar más coincidencias”.En virtud de ello, recordó que integró el gabinete ministerial del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, y los siete mandamientos que les ordenó seguir, como: Ocúpate de tu ministerio, no de los otros, con el que mostró su desacuerdo. “Para prevenir la anemia hay que desarrollar la agricultura en general (no solo es salud)”.RELACIÓN CON EL CONGRESOTambién se refirió a las crispaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, situación que –dijo– pudo haber influenciado al momento en el país.“Teniendo un país con tanta riqueza, ver que el ultimo año aumentó la pobreza, es imperdonable, y eso es quizá sea consecuencia de esta confrontación política. (...) Yo considero, por las declaraciones, que (ahora) están dadas todas las condiciones. Estamos totalmente convencidos de que el Perú va mejorar”, añadió.CORRUPCIÓNEl mandatario también reconoció que la corrupción ahora sí es identificada como un mal por todos los peruanos. “Antes se pensaba que era un tema de los políticos, ahora hay la conciencia en la población que esto afecta a la ciudadanía”, añadió.“Hemos cumplido con publicar nuestra declaración de interés. Vamos a publicar una ley para que se obligatorio. La gestión pública es para servir a la población, no para servirte de ella. Tiene que haber ese concepto desde el presidente, pasando por todos los funcionarios”, resaltó.DIÁLOGO CON LÍDERES POLÍTICOSAdemás, Vizcarra precisó que habrá un diálogo con todos los líderes políticos, pero después de haber visitado todas las regiones. “Vamos a propiciar un encuentro con todos los líderes políticos. Con todos, sin excepción, y eso será entre julio y agosto”.“A través del presidente de Consejo de Ministros ya hemos tenido una ronda de diálogo con las fuerzas políticas del Congreso. Queremos que se nos considere un gobierno dialogante y concertador”, acotó.Perú 21.