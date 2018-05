Fuerte y sin anestesia. El congresista Mauricio Mulder (Apra) le respondió al presidente Martín Vizcarra , quien un día atrás opinó –en RPP TV– que “si yo planteo una norma electoral para bajarme tal o cual candidato, no es una buena norma”, en referencia a los proyectos de ley presentados por el aprista y Richard Acuña (APP).Vía Twitter, el legislador dijo: “Plantear un proyecto para fomentar partidos políticos serios no es para ‘bajarse’ a alguien señor Vizcarra. El que sí conspiró y se movió para ‘bajarse’ a PPK fue usted. ¿O no?”.En diálogo con Perú21, Mulder añadió que lo dicho por el jefe de Estado “demuestra ignorancia”.“No ha leído la norma, no es una norma para bajarse a un candidato. Es una norma para darle formalidad a la política, estamos cansados de los partidos chicha”, añadió.“Y me permito recordar que el señor Vizcarra no tiene autoridad para poder hablar sobre partidos políticos, porque él no pertenece a ninguno. Jamás ha pertenecido a un partido político en su vida, no tiene autoridad para hablar, no sabe. Zapatero a su zapato”, agregó.Asimismo, acusó que el mandatario no tiene una “trayectoria política en un partido”. “Si hubiese construido un partido alguna vez en su vida, sabría que lo que significa la institucionalidad de la política”, aseveró.“Pero ni él ni ninguno de sus ministros, y lo que digo ahora lo dije el día del voto de confianza. Que el señor Vizcarra se ubique, no es parlamentario. Gobierna el país porque le tocó ser vicepresidente de una fórmula donde no había partido político”, acotó.Perú 21.