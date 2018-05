El gabinete Villanueva ha recibido el voto de confianza del Congreso y, en un país como el nuestro, su futuro es incierto. Hace tan solo algunos días, Daniel Córdova, el ministro de la Producción, fue relevado de su puesto luego de 23 días después de haberse puesto el fajín, así que basta con revisar la historia reciente como para darse cuenta de que pocos son los ministros de largo aliento y que esta alta rotación afecta las políticas sectoriales. Para el siguiente análisis, hemos tomado en cuenta los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.INTERIOR: 23 MINISTROS EN 18 AÑOSLuego del gobierno transicional de Paniagua (2001) y la promesa constante del fortalecimiento de la institucionalidad, los recambios ministeriales se han realizado, en promedio, cada 461 días. Es decir, la “esperanza de vida” de un responsable sectorial en Perú es de aproximadamente 15 meses. No olvide que el cambio de ministro también acarrea un cambio en el equipo de sus respectivas carteras (probablemente, viceministros, asesores, puestos de confianza, entre otros).Alan García y Ollanta Humala fueron los presidentes que impregnaron de una mayor estabilidad a sus gabinetes. En el caso de García, el promedio de duración de un ministro fue de 616 días y en el caso de Humala, 610. En el otro extremo se encuentra PPK con el promedio más bajo: 291 días promedio fue la “esperanza de vida” de los integrantes de sus “gabinetes de lujo”.Si observamos con detenimiento cada sector, encontraremos datos que podrían explicar el éxito de ciertas políticas, así como el fracaso de otras. Este último caso se evidencia en el Ministerio del Interior, donde ningún gobierno se salva. En 5 años de gobierno, tanto Toledo, como García y Humala rotaron 7 veces de ministros, cada uno. Nunca sabremos si esa habría sido la suerte de PPK, pero, paradójicamente, su ministro Carlos Basombrío le dio estabilidad al sector durante los 518 días al frente de Interior. Él, junto a José Pérez Guadalupe, que ocupó el cargo durante 528 días en el gobierno de Humala, han sido los ministros que más tiempo duraron en esta cartera.No es casual que para los peruanos el problema más importante de nuestro país sea la inseguridad. Según el Barómetro de las Américas, desde 2014 hasta 2017, así lo percibían los ciudadanos y en años anteriores figuraba en segundo lugar. ¿Se puede hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado sin una política clara con proyecciones de largo plazo? La cifra de 23 ministros en 18 años en una misma cartera da la respuesta.Por otro lado, son los ministerios de Ambiente y Comercio Exterior los que han gozado de mayor estabilidad durante el periodo de análisis. Aquí surgen otras preguntas acerca del éxito de las políticas emanadas de estos sectores y si se han mantenido en el tiempo. Los perfiles técnicos y especializados de ambas áreas también podrían ser una respuesta a esta estabilidad.¿MáS ESTABILIDAD, MEJORES POLÍTICAS?En el último quinquenio del Apra, con la elección de sus ministros en Relaciones Exteriores, Ambiente, Energía y Minas y Educación y sus largas permanencias en sus cargos, García dotó de cierta institucionalidad a estos sectores. El caso de Cancillería es particularmente excepcional, pues se desarrollaba la controversia de la delimitación marítima con Chile ante la Corte de la Haya que luego se resolvió durante el gobierno de Ollanta Humala. Fue José Antonio García Belaúnde el único canciller durante este periodo. Igualmente, mantuvo a Antonio Brack Egg como único titular del ministerio que su gobierno creó, el de Ambiente. El boom minero, a su vez, fue el marco de la estabilidad en Energía y Minas con solo 2 ministros. En Educación, José Antonio Chang lideró la cartera por casi todo el periodo y en los últimos meses lo sucedió su viceministro.El presidente Ollanta Humala también tuvo especial interés en Educación y solo realizó un cambio: Jaime Saavedra por Patricia Salas. Los casos de Economía, Comercio, Ambiente y Transporte son similares. Durante el periodo nacionalista, solo dos ministros ocuparon cada una de estas carteras.Finalmente, en los 20 meses de gobierno que tuvo PPK cundió la inestabilidad sectorial: en 9 de 19 ministerios pasaron 3 titulares. En otros 9 pasaron 2 ministros y en tan solo en uno, en el de Ambiente, mantuvo a Elsa Galarza. En el caso de PPK, la historia está recientemente escrita.En general, son los ministerios de Ambiente y Comercio Exterior los que han gozado de mayor estabilidad durante este periodo analizado. Luego de esta contabilidad, cabe preguntarse si estos ministerios, donde las rotaciones de sus titulares no se han producido o han sido muy pocas, han tenido éxito en sus políticas públicas y sobre todo si han logrado permanecer en el tiempo. Pero, además, el presente es un punto de partida para establecer si los criterios de las elecciones de ministros son los correctos. El caso Córdova ya dio una alerta. ¿Será esta suerte, la de la estabilidad, la que corra el gabinete Villanueva?DATOS- El gobierno de Toledo es el que tuvo la mayor rotación de ministros y el menor es el de García.- Los ministerios de Agricultura y de Defensa no han sido dirigidos en cuatro períodos por alguna ministra mujer.- El periodo más corto como ministra fue el de Nidia Puelles, con 5 días en el cargo del Despacho de la Mujer y Desarrollo Social.Perú 21.