Ahora le toca a él. El presidente de la República, Martín Vizcarra , anunció que dialogará con los líderes de las principales fuerzas políticas del país e indicó que ello se realizará entre julio y agosto después de los primeros 100 días de gestión.Así lo manifestó en RPP tras ser consultado respecto a si se reuniría con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Queremos que se nos considere un gobierno dialogante y concertador. En consecuencia, en mi calidad de presidente de la República, vamos a propiciar un encuentro con todos los líderes políticos, sin excepción”, afirmó.Las reacciones no se hicieron esperar. En diálogo con Perú21, el legislador aprista Mauricio Mulder indicó que si el presidente Vizcarra “formula el pedido directamente al partido, recién ahí se decidirá quién integrará o no la delegación que hablará con él. Ahí se verá si Alan García va o no. El Apra es democrático”, sostuvo.En tanto, Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú (NP), manifestó que ellos no tendrían ningún problema en que la ex candidata Verónika Mendoza se reúna con el jefe de Estado. “En política hay que dialogar”, anotó.BICAMERALIDADEn otros pasajes de la entrevista, el presidente Vizcarra indicó que en 2021 le gustaría irse “con la tranquilidad de no estar en investigaciones”, y rei-teró su propuesta de retornar a la bicameralidad, la cual, dijo, no generará costos.“Lo que sí dice la población, y con mucha razón, es que el Congreso hace mucho gasto. Entonces, se reduce la cantidad de congresistas y se da otra para senadores”, alegó.En ese sentido, Luis Galarreta, presidente del Legislativo, dijo a este diario que apenas tienen el 0.5% del presupuesto nacional. “Es importante ver el tema del Senado, es un debate interesante. El tema del presupuesto (que demandaría) no es tan relevante”, acotó.TENGA EN CUENTA- El jefe de Estado, Martín Vizcarra, se refirió al proyecto Tía María y opinó que hay que analizarlo porque las inversiones mineras dan desarrollo al país.- También opinó sobre los proyectos de ley que dejarían fuera de carrera electoral a algunos candidatos. “Si planteo una norma electoral para bajarme a tal o cual, no es una buena norma”, dijo.- Sobre aquello, Mauricio Mulder dijo que el jefe de Estado “no se puede meter en temas parlamentarios”.Perú 21.