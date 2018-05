El grado de inseguridad que acecha a nuestro país ha llegado al extremo de que, para un delincuente, la vida de un ser humano puede valer un celular. Al año, se roban más de 2 millones y medio de estos aparatos en nuestro país y esta cifra va en aumento, según Jose Villaorduña, director de Planeamiento Estratégico Sectorial del Ministerio del Interior (Mininter) , que impulsa las medidas contra el hurto de estos equipos.El funcionario señaló que, precisamente, para frenar este tipo de delitos se dispuso una serie de iniciativas a fin de identificar los celulares sustraídos para darles de baja. Sin embargo, la estrategia iniciada todavía está en proceso y aún no se han dado cambios significativos.Peor aún que las citadas cifras, Villaorduña reveló que hay más de 1 millón de aparatos bloqueados por robo que ya han sido nuevamente activados en el mercado negro.“Hay un número importante de personas que están utilizando celulares con el IMEI adulterado, es un número probablemente cercano a todo lo que se ha bloqueado hasta ahora (1’095,907 equipos a nivel nacional)”, sostuvo Jose Villaorduña.No obstante, el funcionario del Mininter aseguró que se está trabajando en la segunda etapa del plan estratégico que estará orientado a detectar los aparatos que operan en el mercado de manera ilegal. “En 15 días, probablemente, saldrá un nuevo reglamento. Las modificaciones que haremos serán para combatir el ‘reflasheo’”, aseguró.Explicó que para ello se usará la tecnología. Se hará el cruce de información de la base de datos que tienen las compañías de telefonía. Es decir, supervisarán cada celular que se encuentra en la lista negra (celulares bloqueados) de estas empresas y sabrán qué destino tuvieron luego de ser bloqueados.Por su parte, Rosario Chuecas, subgerente de Protección al Usuario del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) , informó que este año se ha reportado un mayor número de denuncias por robo de celular, en comparación con el año pasado.“Sí hay un mayor reporte, pero eso no quiere decir que los robos han aumentado. Lo que pasa es que antes la gente no registraba los robos de sus equipos. Ahora también lo hacen aquellos que tienen equipos prepago”, dijo a Perú21.Por otro lado, Erick Iriarte, abogado especialista en nuevas tecnologías, explicó que bloquear un celular luego de que este es reportado como robado no es suficiente para quitarle todas sus funcionalidades.Refirió que estos pueden ser empleados sin ningún problema, por ejemplo, como tabletas. “Con una conexión WiFi, sirve para todas las funcionalidades, excepto para hablar por teléfono”, explicó el especialista.Enfatizó en que si el celular es utilizado solo como un instrumento de conectividad, no podrá ser detectado. “Solo pasa esto si lo utilizas como línea telefónica”, dijo.Perú 21.