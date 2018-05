José María Irujo, jefe del Equipo de Investigación del diario El País de España, hizo el destape sobre las cuentas de funcionarios peruanos en la Banca Privada D’Andorra (BPA) que fueron sobornados por la constructora brasileña Odebrecht . Esto les costó la libertad a varios de ellos. Durante el Encuentro Europa-América Latina de Periodismo de Investigación, organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Irujo brindó detalles de su pesquisa y analiza el panorama en el Perú. Nos dejó esta contundente frase: “Antes la muerte que la fuente”.¿Cómo descubre que funcionarios peruanos habrían recibido sobornos de Odebrecht vía la Banca D’ Andorra?En julio de 2017, logramos entrevistar a Rodrigo Tacla Duran, ex abogado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (pago de coimas), quien estuvo varios meses preso en Madrid (España), y nos dio muchas pistas sobre los ilícitos que se cometían en esa entidad. Ese fue nuestro primer paso.Bríndenos más detalles de su investigación, por favor...Gracias a una fuente vinculada a la investigación, tuvimos acceso a miles de documentos confidenciales del Departamento de Cumplimiento de la citada banca en donde examinaban el perfil de cada uno de los clientes: el riesgo, el origen del dinero, su actividad política, sus ingresos y cuánto iban a depositar. Ahí descubrimos que había una serie de clientes denominados por la misma banca como ‘Personas Políticamente Expuestas’ que significaba que tenían un cargo político o un alto cargo administrativo pero algunos lo negaron.¿Nos puede recordar quiénes fueron estos funcionarios peruanos?Sobre los funcionarios peruanos encontramos que Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, había abierto una cuenta en un banco a 9 mil kilómetros de su país. ¿Cuál es el sentido de que un peruano abra una cuenta secreta en un paraíso fiscal de Andorra? Y con mayor razón si el mismo banco le abre una sociedad panameña para que figure el dinero a nombre de la sociedad y no del titular, es más sospechoso aún. Odebrecht le depositó 1’300,000 dólares a una cuenta de ese banco en 2007 (segundo gobierno del Apra). Se cumplía todos los requisitos para deducir que había pagos sospechosos. Además, si informan que van a ingresar unas cantidades que no encajan con sus sueldos, también es sospechoso.Odebrecht pagó unos US$15 millones en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a través de ocho cuentas en esa entidad. Gabriel Prado, ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima y otros, según su pesquisa, también figuran en la lista...En el caso de Gabriel Prado recibió 3,048 euros, en enero de 2015. Horacio Cánepa, ex árbitro que favoreció a Odebrecht con varios laudos, al que se le transfirió US$1.4 millones. También figura Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, quien junto con su hijo (Jorge Peñaranda Málaga) habría recibido US$ 2.6 millones. Las actas internas de la BPA recogen también un pago de 500 mil dólares a Edwin Luyo. El ex viceministro de Transportes Jorge Cuba también figura en la lista (US$7 millones).¿Cómo es que ellos llegaron a la Banca Privada D’Andorra?Los funcionarios peruanos no llegaron a esa banca porque se les ocurrió. Odebrecht eligió a la Banca Privada D’ Andorra para pagar las coimas a funcionarios de diversos países. El propio banco creaba para estos clientes las cantidades que habían ingresado y los pagos de dos sociedades de Odebrecht: Aeon Group y Clamfield.El nivel de corrupción en el Perú. ¿Qué estándares ha alcanzado?Odebrecht hizo en el Perú lo que hizo exactamente en República Dominicana, en Brasil y en otros países de América Latina. Es decir, financiar las campañas electorales de los candidatos presidenciales para que les dieran obras cuando llegaran al Gobierno y luego pagarles algunas comisiones ilegales. Todo el dinero para los sobornos salía de la denominada ‘Caja 2’.El pasado 27 y 28 de febrero, Jorge Barata, el ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, confirmó que financiaron las campañas electorales de Ollanta Humala, de Keiko Fujimori, de Alan García, de Alejandro Toledo y de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué opina al respecto?No me sorprende absolutamente nada. Marcelo Odebrecht ha reconocido que pagaron más de US$700 millones en comisiones ilegales en 12 países. Los fiscales tienen que seguir investigando, recién se ha descubierto la punta del iceberg.A pesar de las evidencias, estos políticos han negado haber recibido coimas.Habría que precisar qué políticos dijeron eso. La información que hemos publicado en El País es una realidad que no se puede negar. Incluso ellos anunciaron al banco que iban a recibir cantidades millonarias cuando sus sueldos no daban para eso. Por ejemplo, cuando publicamos la primera historia de (Gabriel) Prado, él negó su implicación y, posteriormente, descubrimos documentación con su puño y letra.¿Tiene información que implique a más peruanos?Seguimos examinando la información. Tenemos conocimiento de que las autoridades judiciales de Andorra, a través de la Unidad de Cooperación Internacional, están colaborando con los fiscales peruanos y viceversa sobre el patrimonio de los funcionarios peruanos y la relación que tenían con determinadas obras para conocer el perfil de ellos. Falta mucho por investigar.DATOS- Nació en España. Es periodista y escritor. Destapó el caso de la Banca Privada D’Andorra. Por sus diversas investigaciones, ganó el premio Javier Bueno (1994), premio Ortega y Gasset (1995) y Premio Internacionales de Periodismo Rey de España (2014).- Andorra es un pequeño país entre España y Francia con una población que supera los 78 mil habitantes.- Era considerado paraíso fiscal hasta 2017, cuando empieza a informar a la Unión Europa sobre las cuentas bancarias en su territorio.Perú 21.